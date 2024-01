Desvio de trânsito na avenida Hélio Prates começa nesta segunda-feira (15)

Intervenção vai durar dois dias entre 9h e 16h; serviços fazem parte do projeto de reforma da via que, entre outras, terá calçadas remodeladas, pavimento de concreto para os ônibus, ciclovia e paisagismo

O trânsito nos dois sentidos da Avenida Hélio Prates será interditado a partir desta segunda-feira (15) para a continuidade das obras na via. A interdição será realizada entre os cruzamentos da Avenida Comercial e o Pistão Norte, das 9h às 16h. A previsão é de que o serviço seja concluído em dois dias.

Essas obras fazem parte da segunda etapa de reforma da Avenida Hélio Prates que prevê, entre outros serviços, ampliação e remodelação das calçadas, reordenamento e pavimentação dos estacionamentos, implantação de pavimento em concreto na faixa destinada ao transporte coletivo, recuperação de todo o asfalto da via, sinalização, ciclovia, paisagismo e mobiliário urbano.

“Mesmo com chuva, os serviços não param. Sabemos que toda mudança no trânsito traz transtornos e causa grande impacto na vida das pessoas. Entendemos, no entanto, que os transtornos são passageiros, as melhorias permanentes”, diz Janaína Chagas, secretária executiva de obras.

Com informações da agência Brasília