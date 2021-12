Desmoronamento em rodovia dificulta realização de Réveillon na Chapada dos Veadeiros

Uma cratera na GO – 118, entre as cidades de Teresina de Goiás e Alto Paraíso, trouxe problemas para o turismo local, que esperava obter lucros na virada do ano

Por: Gabriel de Sousa

Neste feriado de Natal (25/12), um deslizamento de um aterro causou a abertura de uma cratera na rodovia GO – 118, entre os municípios de Teresina de Goiás e Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros, a aproximadamente 270 km do centro de Brasília. O motivo do desmoronamento foi devido às fortes chuvas que atingiram o estado goiano no último fim de semana.

A rodovia foi interditada na manhã deste domingo (26/12) pela Polícia Rodoviária de Goiás (PR-GO). Uma informação veiculada por engenheiros da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), afirmou que os motoristas não poderão trafegar pela pista por tempo indeterminado.

O Corpo de Bombeiros de Goiás por meio de uma nota informou que um carro com três ocupantes ficaram totalmente destruídos após caírem no buraco. Todos tiveram apenas ferimentos leves.

A cratera se abriu nas proximidades da fazenda Quali Peixe, no km 222 da GO – 118, a 25 km de Teresina de Goiás e a 22 km da cidade de Cavalcante. As cidades são importantes pontos turísticos da Chapada dos Veadeiros, visitada principalmente por brasilienses e por turistas que vêm de São Paulo e Goiânia. Todos estes frequentadores que querem ir às duas cidades possuem a GO – 118 como rota de acesso.

De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), as obras de reparação da rodovia começaram a ser realizadas nesta segunda-feira (27). A Agência afirmou que as obras podem ser demorar a ser feitas devido às chuvas na região.

A pasta informou também que uma equipe está mobilizando os equipamentos necessários para a criação de um desvio na estrada, que transportaria temporariamente os automóveis do local do desmoronamento para uma estrada antiga.

A obra, porém, não possui previsão para ser realizada. A incerteza preocupa empresários e funcionários que vivem do turismo na região, além de turistas que já tinham feito reservas, e que agora não podem mais ir até às pousadas.

Donos de pousadas podem sofrer grande prejuízo

Segundo Martha Helena, proprietária da pousada Manacá, localizada em Cavalcante, onde o acesso é feito pela GO – 118, os empresários do ramo turístico da cidade estão vivendo “um caos”. Através de vídeos gravados no local do desmoronamento e divulgados por redes sociais, a dona do alojamento teve conhecimento do acontecido: “Ainda bem que ninguém ficou machucado, a gente espera que os políticos possam fazer alguma coisa para nos ajudar. Tem que ter uma vontade política para nos dar um socorro”, observa.

A dona da pousada Manacá afirma que esperava obter um bom faturamento nesta virada de ano, o que pode ser impossibilitado devido ao desmoronamento da rodovia. “Depois de um ano e meio parado por conta da pandemia, a gente investiu no Ano Novo”, explica.

A sua pousada é pequena, e possui seis aposentos. A empresária diz que agora terá que cancelar as reservas de fim de ano que já tinham sido feitas para a virada do ano: “Tá uma loucura, está todo mundo nervoso”. Martha diz que com a criação da cratera na rodovia que dá acesso a cidade de Cavalcante, os caminhões que levam comidas e medicamentos também não estão chegando até o município goiano.