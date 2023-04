Desfile das escolas de samba é adiado

Evento será realizado somente após encaminhamento de respostas ao TCDF

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec) decidiu, preventivamente, adiar os desfiles das escolas de samba, previstos para os dias 21 e 22 de abril de 2023. O comunicado foi feito nesta quarta-feira (12).

A Secec tomou a decisão diante de questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) acerca do edital de chamamento público N°2/2023, que selecionou organizações da sociedade civil para apoio à realização do evento. Até que todas as dúvidas quanto à regularidade do processo seletivo sejam esclarecidas, o desfile seguirá suspenso.

“No momento, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa envida esforços para encaminhar as respostas solicitadas no prazo estabelecido. Uma nova data para o evento será divulgada no sítio eletrônico e nas redes sociais da Secec assim que houver decisão quanto ao pedido de liminar junto ao TCDF”, afirma a pasta, em nota.

Acesse o Aviso Público na íntegra.