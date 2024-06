Desfile cívico-militar celebra 66 anos de Taguatinga

Na manhã deste sábado (8), Taguatinga celebrou seus 66 anos com um desfile cívico-militar. O evento teve início na CNB 05, na Comercial Norte, e foi até a sede da administração local, na Praça do Relógio.

Além da Banda do Batalhão da Guarda Presidencial e de estudantes de escolas da cidade, participaram do desfile representantes de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), como Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Durante a cerimônia, o administrador de Taguatinga, Renato Andrade, declarou: “A cada ano, novas conquistas, novas entregas… São mais de 1 bilhão de reais de investimentos nessa cidade. O futuro é de uma cidade completamente transformada, remodelada, reconstruída e entregue à nossa população”.

Com informações da Agência Brasília