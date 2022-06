Desemprego em maio no DF diminuiu 3,6%, se comparado ano passado

Esse aumento na ocupação deriva do crescimento no setor de serviços, na indústria de transformação, no comércio e na reparação

Quando comparado com maio do ano passado, a taxa de desemprego no Distrito Federal diminuiu 3,6%, indo de 19,4% para 15,8%, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-DF).

No mesmo período, a taxa de participação, ou seja, a proporção de pessoas com 14 anos ou mais que fazem parte do mercado de trabalho, seja como ocupada ou desempregada, diminuiu 0,9%.

Ainda de acordo com a pesquisa, a redução no número de desempregados foi resultado do aumento do nível ocupacional nos últimos 12 meses, com 64 mil postos a mais de trabalho contra as 5 mil pessoas inseridas.

Esse aumento na ocupação deriva do crescimento no setor de serviços, na indústria de transformação, no comércio e na reparação.

Em relação a abril deste ano, porém, a taxa de desemprego se manteve estável, variando entre 15,9% para 15,8%. A taxa de participação também não mudou.

No mesmo sentido, neste mesmo período, o contingente de desempregados variou negativamente, resultado da variação positiva do contingente de ocupados, com mais 3 mil postos de trabalho, e da estabilidade da População Economicamente Ativa (PEA), com mais 1 mil pessoas na força de trabalho).