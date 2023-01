Deputados distritais tomam posse na CLDF

No evento preparatório estavam presentes o governador Ibaneis Rocha (MDB), a vice-governadora Celina Leão, a senadora Damares Alves e o presidente do TRE-DF, Desembargador Roberval Belinati.

Na manhã deste domingo (01), a Câmara Legislativa do Distrito Federal foi palco da cerimônia de posse dos 24 deputados e deputadas eleitos para a nona legislatura (2023 a 2026). No evento preparatório estavam presentes o governador Ibaneis Rocha (MDB), a vice-governadora Celina Leão, a senadora Damares Alves e o presidente do TRE-DF, Desembargador Roberval Belinati.

A reunião foi presidida pelo deputado Iolando (MDB), que ocupou o cargo de primeiro secretário na Mesa Diretora da 8ª Legislatura, conforme determina o regimento interno em seu art. 7º; § 1º. O deputado Robério Negreiros (PSD), distrital que inicia seu 4º mandato, ocupou o cargo de secretário durante a cerimônia. “Agradeço em primeiro lugar a Deus e me orgulho muito por estar novamente aqui em mais um mandato que a população me concedeu. Prometo trabalhar em defesa de todas as famílias, das pessoas com deficiência e também pelas pessoas menos favorecidas. É um orgulho muito grande saber de onde vim e onde estou. Que possamos ter responsabilidade para com todos do DF”, afirmou Iolando.

Durante a sessão, foi prestado, publicamente, o compromisso com a Constituição Federal e a deputada Jaqueline Silva (Agir) foi a responsável por entregar, nominalmente, os bótons aos parlamentares para que os mesmos fizessem seus juramentos.

Dentre os juramentos, Chico Vigilante (PT), prometeu lutar por uma Brasília com justiça social. Dayse Amarilio (PSB) prometeu vez e voz às mulheres. Por sua vez, Doutora Jane (Agir) assegurou um mandato em defesa das mulheres e, principalmente, das não minorias negras. Fabio Felix (Psol) levantou a bandeira do Brasil com as cores lbgt em defesa de todas as famílias. “Por mariele franco. Assim eu prometo”, disse o distrital.

A cerimônia também foi o momento para que os deputados distritais compartilhassem suas expectativas para esse ano e divulgassem suas pautas principais. “Minhas pautas permanecerão sendo saúde e educação. Assim como foi em 2022, quero ajudar com recursos, leis e fiscalização”, comentou o parlamentar Jorge Vianna, do PSD. Assim como ele, Fábio Felix (PSOL) também fez suas promessas. “O poder legislativo precisa manter sua independência para defender e representar os interesses da população”, disse. “Uma das principais atribuições de um parlamentar é fiscalizar as ações do governo. Vamos continuar atuando com rigor, cobrando do governo Ibaneis aquilo que foi pactuado com a população e defendendo os interesses coletivos”, ponderou o distrital.

Já Robério Negreiros, também do PSD, anunciou que, além da luta pelos direitos da pessoa com deficiência, bandeira que carrega há muito tempo, o próximo mandato seguirá pautado na construção de um modelo de crescimento econômico que tenha como foco a geração de emprego e renda. “Acredito ser possível encontrar um caminho para esse desenvolvimento por meio da redução das desigualdades e, por isso, destinamos, somente nos últimos quatro anos, mais de R$ 32 milhões para incentivar a profissionalização e a empregabilidade, consequentemente”, declarou. “Estamos comprometidos com o avanço da nossa cidade e com o bem-estar da população do DF”, finalizou o deputado.

Max Maciel, primeiro deputado nascido e criado em Ceilândia, a maior e mais populosa região administrativa do DF, e terceiro deputado distrital mais votado no Distrito Federal, anunciou estar muito feliz com a eleição. “É com muita felicidade que tomamos posse nesse dia histórico. Estou muito grato pelos mais de 30 mil votos que recebi nessa eleição e, com certeza, honraremos cada um deles nesse mandato”, declarou. “Temos pautas históricas, como o debate sobre o transporte público no DF, a descentralização da cultura, o orçamento público dessa cidade, entre outros assuntos”, continuou Max. De acordo com ele, a população do DF pode esperar muita luta por cada uma dessas bandeiras levantadas pelo parlamentar não só durante a campanha, mas por toda uma vida dedicada ao ativismo social.

A pluralidade partidária da CLDF foi confirmada com 13 agremiações representadas. A maior bancada eleita foi do PL (quatro). Houve empate na segunda e terceira bancadas, PT e MDB (três cada). Na eleição de 2018, 19 partidos conseguiram eleger distritais.

Vale pontuar que para a 9ª Legislatura foram eleitas quatro mulheres, uma a mais que na última legislatura. Compõem a bancada feminina: a distrital reeleita Jaqueline Silva (Agir); a estreante Doutora Jane (Agir), delegada da PCDF; Paula Belmonte (Cidadania), que encerrou mandato de deputada federal; e a enfermeira Dayse Amarilio (PSB), que era presidente do SindiEnfermeiro DF. O maior número de mulheres foi alcançado na Quarta Legislatura (2003 – 2006), quando havia 5 representantes.