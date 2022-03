Deputados anunciam seus novos partidos para as eleições deste ano

Veras disse ainda que recebeu propostas de diversos partidos, mas preferiu permanecer ligado ao campo progressista

A sessão ordinária da Câmara Legislativa desta terça-feira (29), foi marcada por declarações dos novos partidos dos deputados. A troca é necessária para que os parlamentares possam concorres às eleições deste ano.

O deputado Prof. Reginaldo Veras (PV) expôs os motivos que o levaram a deixar o Partido Democrático Trabalhista (PDT) para se filiar ao Partido Verde (PV). “Sinto tristeza porque estou deixando o PDT. Na verdade, por mim eu continuaria lá, mas a nova legislação eleitoral impôs uma realidade para os candidatos e a gente tem que se adequar a ela”, explicou.

Veras disse ainda que recebeu propostas de diversos partidos, mas preferiu permanecer ligado ao campo progressista. “O PV, além de ser o partido da sustentabilidade e da democracia, será também o partido da educação e da defesa dos direitos dos trabalhadores”, garantiu. Veras aproveitou também para anunciar seu apoio à pré-candidatura do deputado distrital Leandro Grass (PV) ao Governo do Distrito Federal.

A ida de Veras para o PV foi comemorada pela deputada Arlete Sampaio (PT). “Quero saudar a decisão do deputado Reginaldo Veras porque ao ingressar no PV ele também entra na federação junto com o PT e o PCdoB. Estaremos juntos na próxima campanha eleitoral. Sem dúvida o Prof. Reginaldo Veras será muito importante na sustentação do próximo presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva”, afirmou.

Leandro Grass também saudou a chegada do colega ao novo partido. “O deputado Reginaldo Veras se soma a essa grande frente democrática e popular para devolvermos a esperança ao país, diante deste cenário de fome e desemprego. Aprendi muito com o posicionamento crítico, honesto, e muito bem fundamentado de Reginaldo Veras”, ressaltou Grass.

União Brasil

Outra deputada que anunciou sua nova filiação partidária é a distrital Júlia Lucy (União Brasil). A parlamentar, até então filiada ao Partido Novo, explicou as razões da mudança. “Essa decisão foi bastante amadurecida depois de muitas conversas com várias legendas. Permanecer independente e seguir coerente tem um preço. Eu paguei esse preço no meu partido anterior. No União Brasil, manterei meu compromisso com o desenvolvimento econômico da cidade, e com a geração de emprego e renda”, afirmou Lucy.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF