Deputado Ricardo Vale destina emenda para recuperação de campos sintéticos

Vice-Presidente da CLDF percorreu Sobradinho II, Ceilândia e Guará visitando instalações precárias que serão beneficiadas com atuação do parlamentar

Três campos sintéticos que são referências para as comunidades de Sobradinho II, Ceilândia e Guará estão prestes a ganhar cara nova graças às emendas parlamentares destinadas pelo Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, o Deputado Distrital Ricardo Vale (PT). Troca da cobertura do piso, reparos nos alambrados e melhorias no entorno das áreas estão entre as benfeitorias que os recursos, empenhados pelo distrital, vão trazer para milhares de famílias nas cidades.

Nessa quinta-feira (16/11), Ricardo Vale (PT) foi pessoalmente vistoriar os locais que serão beneficiados. A escolha dos locais levou em consideração a importância para as comunidades, como a realização de atividades recreativas e esportivas com crianças, jovens e adultos, e as reivindicações apresentadas para o Gabinete 13. Mais de dois milhões de reais já estão empenhados para o início das obras que serão realizadas no Campo de Esporte de Sobradinho II, no Campo Sintético da Guariroba, na 24/26 da Ceilândia Sul, e no campo da QE 42 do Guará.

Durante as visitas, o deputado Ricardo Vale lamentou o estado de depredação dos campos e falou da importância de locais de convivência comunitária dignos para que a população possa usufruir. “Como uma mãe vai trazer seu filho para brincar em um local perigoso, com o campo cheio de buracos, sem escoamento adequado, onde quedas e lesões podem ocorrer facilmente? Os moradores pediam esse investimento e trouxemos porque é uma necessidade. As pessoas têm o direito de ter o mínimo de qualidade de vida, um lugar para a prática de esportes, realização de campeonatos e muito mais. Eu fiz o compromisso e estou cumprindo. Quero ver os três campos novinhos e a comunidade aproveitando e cuidando para manter, porque o patrimônio é público”, afirmou.

Melhorias previstas

No campo de Sobradinho II, que atende mais de 600 crianças, além da comunidade em geral e os campeonatos de futebol locais, o carpete sintético será removido para que seja feito o adequado trabalho de compactação do solo, troca da brita e implementação do sistema de escoamento das águas pluviais. Os alambrados enferrujados e as traves serão substituídos. Além disso, as calçadas do entorno serão refeitas, assim como o paisagismo da área. O sistema de esgoto que passa nas proximidades também passará por obras, pois, em caso de transbordo, a água do esgoto vai direto para o campo e exige a limpeza da Novacap.

Em Ceilândia, no campo da Guariroba, a comunidade apaixonada por esporte amador sofre com a grama sintética que está se desfazendo e com a falta de estrutura para o uso do equipamento público. Com a emenda do deputado Ricardo Vale, as traves serão substituídas e toda cobertura do piso trocada por material de qualidade, assim como o sistema de drenagem será implementado e as falhas no alambrado serão corrigidas. As mudanças vão impactar as tradicionais escolinhas de futebol que usam o espaço, além de centenas de moradores que diariamente vão ao local para a prática de atividades esportivas.

No Guará, muita expectativa para as mudanças no campo da QE 42. Mesmo abandonado, com a grama sintética esburacada, é um dos poucos equipamentos de lazer da região e atende alunos da rede pública da região. Uma realidade que será diferente com o início das obras, fruto da emenda parlamentar. Além da nova grama sintética, recuperação do alambrado e das traves, a emenda vai garantir a revitalização da área do entorno, inclusive com melhorias ao parquinho infantil que é muito usado pela comunidade.