Deputado Pepa é eleito presidente da Comissão de Produção Rural e Abastecimento (CPRA)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal deu um passo significativo ao instituir, nesta terça-feira (28), a Comissão de Produção Rural e Abastecimento (CPRA), destinada a impulsionar e representar os interesses dos produtores rurais. O deputado distrital Pepa (PP) foi eleito por unanimidade como presidente da comissão, enquanto o deputado Iolando (MDB) assume a posição de vice-presidente.

Com aproximadamente 70% de sua extensão dedicada à atividade rural, o Distrito Federal evidencia sua clara vocação agrícola, abrangendo mais de 156 mil hectares de terras produtivas. Esta região se destaca como um importante polo de produção de grãos, hortaliças, frutas, além de testemunhar um crescimento constante na criação de aves, suínos e peixes. No entanto, até recentemente, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) carecia de uma comissão permanente dedicada a esse setor fundamental.

O deputado Pepa, agora à frente da CPRA, expressou sua satisfação em liderar esse novo fórum de diálogo e ação voltado para o agronegócio. Ele ressaltou a importância de desenvolver políticas públicas que atendam às demandas dos produtores rurais, criando um ambiente propício para o crescimento sustentável do setor.

“Comprometemo-nos a construir uma agenda positiva para a produção rural, ouvindo as necessidades dos agricultores e propondo soluções que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal”, afirmou o deputado Pepa.

A composição da comissão envolveu a indicação de membros dedicados à promoção e desenvolvimento do setor agropecuário, incluindo os deputados distritais Ricardo Vale (PT), Rogério Morro da Cruz (sem partido) e Roosevelt (PL). Esses representantes trabalharão em conjunto para discutir e propor iniciativas destinadas a impulsionar a produção rural do Distrito Federal.