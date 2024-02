Depósito de pneus pega fogo na Cidade do Automóvel

A perícia do CBMDF foi acionada para apontar as causas do incêndio

Na tarde deste domingo (11), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu uma ocorrência na quadra 14 conjunto 2, próximo ao quartel da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana) da PMDF, na Cidade do Automóvel – SIA.

Ao chegar ao local a equipe de socorro se deparou com um galpão, que funcionava como depósito de pneus, saindo muita fumaça. Como os portões estavam trancados, foi realizada a entrada forçada pelas guarnições que rapidamente localizaram o foco do incêndio e, por meio de ataques diretos às chamas com o uso de linhas de mangueira, debelaram o incêndio, impedindo que o fogo se propagasse para outros setores da edificação.

Não houve vítimas.

O local ficou aos cuidados do proprietário. A perícia do CBMDF foi acionada para apontar as causas do incêndio.