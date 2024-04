Dengue: vacina volta para público de 10 a 14 anos

Com o fim das 2,8 mil doses do imunizante contra a dengue que estavam prestes a vencer no Distrito Federal, a vacina voltou a ser destinada apenas para crianças de 10 a 14 anos. A Secretaria de Saúde (SES-DF) havia anunciado, na última quinta-feira (18), a ampliação da vacinação para a faixa etária de 6 a 16 anos para não perder os lotes com validade para o dia 30 de abril.

A ampliação do público-alvo foi feita por determinação do Ministério da Saúde, e deveria ter duração apenas até o fim das doses prestes a vencer. Ao Jornal de Brasília, a SES-DF explicou que os lotes disponíveis com vencimento para o dia 30 de abril foram todos utilizados na capital federal. “Com o fim dos lotes prestes a vencer, desde sábado (20), a SES DF voltou a recomendação de vacinação contra a dengue na faixa etária de 10 a 14 anos de idade”, citou a pasta.

Na semana passada, na quinta-feira (18) e na sexta-feira (19), com a notícia da ampliação da vacina contra a dengue, pais lotaram as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em busca das últimas doses do lote prestes a vencer. Em vários pontos de vacinação do DF foi possível verificar os responsáveis fazerem filas ao redor das unidades para conseguir vacinar seus filhos.

Com a alta adesão do público de 6 a 16 anos, a SES-DF nem precisou fazer uma nova ampliação que já estava prevista pelo Ministério da Saúde, para a faixa etária de 4 a 59 anos, caso não houvesse muita procura das crianças e adolescentes. De acordo com o MS, a alteração de estratégia de imunização ocorreu em caráter emergencial, sendo dessa forma, uma “estratégia temporária”, para utilizar as doses que venceriam no dia 30 de abril.

Ainda segundo a pasta, aqueles que foram contemplados com a mudança na faixa etária, e conseguiram se vacinar, têm a segunda dose garantida. Até o final de 2024, o Brasil deve receber 5,2 milhões de doses da vacina contra a dengue, além da doação de mais 1,3 milhão. Considerando as duas doses que completam o esquema vacinal, isso permitiria imunizar 3,2 milhões de pessoas.