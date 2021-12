Delegado Wenderson Souza e Teles é nomeado secretário da Seape

Nugoli e a subsecretária de Administração da pasta, Rosimere Paiva da Silva, foram demitidos após serem alvos da operação Maré Alta

O delegado Wenderson Souza e Teles foi escolhido pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi substituto de Geraldo Luiz Nugoli, demitido nesta quarta-feira (15), na Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).

Nugoli e a subsecretária de Administração da pasta, Rosimere Paiva da Silva, foram demitidos após serem alvos da operação Maré Alta do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e da Polícia Civil do DF (PCDF), que investiga crimes licitatórios, de peculato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de influência.

Teles chefiou a Delegacia de Repressão à Corrupção (Drcor) e coordenou operações contra deputados distritais, como o também recentemente investigado Daniel Donizet (PL).

Segundo as investigações, o deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante) comandaria o esquema dentro da secretaria, tendo apoio de Nugoli e Silva. Sardinha que teria indicado ambos para os cargos.

No suposto esquema, Nugoli seria o responsável por assinar contratos irregulares na negociação de imóveis para o órgão responsável pela administração dos prédios do DF. Além do ex-secretário, o ex-governador da capital e empresário Paulo Octávio também foi alvo da operação.

De acordo com as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Sardinha é o “dono das decisões” dentro da secretaria, de forma que o ex-secretário precisava diariamente da autorização do deputado para praticar atos que deveriam ser de sua responsabilidade.

Além das desonerações, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), também instaurou uma Comissão Especial para também investigar as possíveis irregularidades. As duas decisões foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da capital.