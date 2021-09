Delegado da PCDF ganha prêmio por aplicativo de combate ao crime

O aplicativo desenvolvido em 2019, facilita a investigação de crimes patrimoniais, em particular o crime de roubo a transeunte, em que o reconhecimento da vítima quase sempre é essencial para viabilizar o início das apurações

Criador do aplicativo de celular chamado Plataforma Delta de Investigação, o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Isac Batista de Azevedo, recebeu do Deputado Roosevelt Vilela a moeda “Pira da Pátria”, por reconhecimento aos relevantes serviços prestados à segurança pública do DF. A Cerimônia aconteceu na última quarta-feira (8), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Posteriormente renomeado de “Antigão”, em homenagem aos policiais veteranos que possuem amplo conhecimento dos criminosos e do seu modus operandi, o aplicativo desenvolvido em 2019, facilita a investigação de crimes patrimoniais, em particular o crime de roubo a transeunte, em que o reconhecimento da vítima quase sempre é essencial para viabilizar o início das apurações.

Dentre as múltiplas funcionalidades, o software desenvolvido pelo Delegado permite ao policial,durante as abordagens de indivíduos suspeitos,registrar fotos, dados característicos (tatuagens, aparência, compleição física, roupas, voz etc.), a geolocalização da região onde o suspeito foi abordado (GPS), o horário, além do número do IMEI do aparelho celular, o endereço nas redes sociais e o estabelecimento de vínculos com outros indivíduos suspeitos abordados em conjunto.

Dentre os resultados alcançados estão a prisão preventiva de uma associação criminosa composta por três indivíduos suspeitos de terem cometido cerca de 100 furtos em residências no Sol Nascente nos últimos cinco anos, além da prisão preventiva de outros cinco suspeitos de alta periculosidade acusados de cometerem roubos em residências em várias regiões administrativas do DF.

Em junho de 2019, o Delegado Isac apresentou o projeto do aplicativo aos especialistas da DITEC que elaboraram parecer favorável ao desenvolvimento e implementação do sistema. O chefe do Departamento de Polícia Circunscricional também se manifestou favorável à implementação do software.

Em dezembro de 2020 o Delegado Isac se inscreveu no concurso nacional de inovação tecnológica na área de segurança pública chamado Inovapol, certame do qual se consagrou vencedor. Dentre os sete projetos classificados, apenas o Dr Isac era oriundo da carreira policial sendo todos os demais candidatos empresários com formação exclusiva em tecnologia da informação.

Além da moeda “Pira da Pátria”, Delegado Isac também recebeu a Moção de Louvor aprovada pelo plenário da Câmara Legislativa e assinada pelo Presidente da Casa, Deputado Rafael Prudente.

