Delegada é nomeada para ocupar cargo estratégico na PCDF

A decisão do Delegado-Geral José Werick de Carvalho de escolher Viviane para a posição é emblemática, destacando sua trajetória exemplar no campo profissional

A nomeação histórica da delegada Viviane da Cunha Bonato para um dos cargos mais importantes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) marca um momento significativo na história da instituição. Viviane tornou-se a primeira mulher a ocupar a chefia de gabinete do Delegado-Geral, um cargo de imensa relevância que reflete não apenas sua competência profissional, mas também representa um avanço em termos de igualdade de gênero no cenário policial.

A decisão do Delegado-Geral José Werick de Carvalho de escolher Viviane para a posição é emblemática, destacando sua trajetória exemplar no campo profissional. Ela se notabilizou por sua dedicação ao coordenar e implementar os Núcleos de Defesa das Mulheres (NUIAM’s) nas delegacias do Distrito Federal, demonstrando um comprometimento inabalável com a causa da equidade de gênero. Essa escolha não apenas reconhece o talento individual de Viviane, mas também representa um passo crucial na direção a uma Polícia Civil mais inclusiva e igualitária.

O compromisso de José Werick com a equidade se reflete não apenas na nomeação de Viviane, mas também na sua visão de uma gestão que valoriza todos os membros experientes da instituição. A expectativa interna é que ele promova não apenas a valorização dos profissionais, mas também trabalhe para garantir a igualdade profissional entre mulheres e homens dentro do PCDF.

Essa conquista não deve ser vista isoladamente, mas como parte de um movimento contínuo em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Antes de Viviane Bonato, havia a delegada Mailine Alvarenga, que assumiu a liderança da PCDF em 2011. No entanto, desde então, poucas mulheres foram elevadas a cargos de relevância dentro do comando da Polícia Civil. A nomeação de Viviane é, portanto, um passo significativo na direção certa, promovendo uma mudança importante e bem- vinda no cenário da aplicação da lei no Distrito Federal.