Defesa Civil faz vistoria de estrutura da Via Sacra

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) realizou, nesta quinta-feira (14), uma vistoria técnica da estrutura montado para o evento da Via Sacra, que acontece amanhã, Sexta-Feira Santa, no Morro de Capelinha, em Planaltina.

Foram enviados dois engenheiros e uma arquiteta para analisar as condições de segurança do local, além da vistoria nas estruturas que verificará a fixação ao solo das tendas, o aterramento elétrico, a proteção da fiação elétrica e do gerador de energia, a disponibilidade de aparelhos extintores de incêndio e a solidez das montagens.

Orientamos aos cidadãos que irão ao evento para que:

Utilizem vestuário confortável, sapato fechado e, em caso de sol forte, chapéu e protetor solar;

Tenham especial atenção à hidratação e alimentação;

Identifiquem suas crianças, orientem-nas, em caso de necessidade, a buscar ajuda com servidores públicos uniformizados e identificados (Bombeiros, Policiais, Agentes do DETRAN, etc);

Estabeleça pontos de apoio e de encontro para uma eventualidade;

Avalie a previsão do tempo e se necessário, leve proteção contra a chuva;

Evite portar objetos de valor;

Em caso de emergência, procure um servidor público de serviço no local ou ligue para os telefones 190 ou 193.

Em caso de chuva com relâmpagos:

Se possível, busque abrigo em um veículo;

afaste-se de estruturas metálicas não aterradas;

não se abrigue sob árvores, torres de transmissão, antenas ou postes de iluminação;

caso não consiga abrigo e esteja em campo aberto, permaneça agachado e longe de estruturas que possam atrair o raio;

procure não ser o ponto mais elevado no terreno

transite apenas pelas áreas sinalizadas;

para evitar quedas e escorregões, não corra;

se ocorrerem rajadas de vento, proteja as crianças e idosos, fique abaixado;

A Defesa Civil ressalta que a previsão do tempo para a sexta-feira, dia 15/04, é de chuva forte.