Defesa Civil avalia situação de deslizamento de terra na Vila Kanegae

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) voltou ao local onde, após as fortes chuvas no Distrito Federal, um deslizamento de terra devido a ruptura de um muro de arrimo, soterrando dois veículos de clientes de uma oficina mecânica, na noite de quinta-feira (17). O acidente aconteceu na SPLM Conjunto 07A Chácara 5, Vila Kanegae, no Riacho Fundo. Não houve feridos.

Em razão da instabilidade do terreno, da dificuldade de avaliar todos os detalhes possíveis por conta do horário noturno, a DCDF retornou para o local nesta sexta (18), e realizou uma vistoria detalhada no local atingido e nos terrenos acima.

Visando a segurança das pessoas, a oficina e duas casas posicionadas abaixo dela foram interditadas. Os moradores foram orientados a buscar abrigo em casas de parentes e amigos. Seis pessoas foram desalojadas, dentre elas, três crianças.