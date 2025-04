Conhecido como o Cristo de Planaltina, o deputado distrital suplente Claudio Abrantes, atual secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, retornou aos palcos da Via Sacra da cidade. Não mais como Jesus, mas como Tiago, o apóstolo conhecido por enfatizar a importância da fé e das obras.

A Via Sacra do Morro da Capelinha foi o local que trouxe notoriedade ao parlamentar, que por 11 vezes – de 1991 a 2001 – encenou o papel principal. Sempre ligado às artes e à cultura, desde então Abrantes seguiu participando como fotógrafo, que é outro de seus talentos, misturado em meio à multidão.

“Mas agora, neste ano, mediante convites tão carinhosos, eu não tive como recusar esse papel, que é de destaque, fala muito também sobre mim e tanto me honra”, declarou Claudio Abrantes, que durante toda a sua trajetória política vem prestando apoio e fomentando a encenação da maior Via Sacra do País. No Domingo de Ramos e durante esta semana, nos ensaios, ocorreram encontros entre os dois Cristos, o antigo e o atual, interpretado por Rafael Gonçalves.

Católico fervoroso, Claudio Abrantes descreve o Morro da Capelinha como um lugar onde suas emoções saltam à flor da pele. “O Morro é um lugar onde sempre vivo um verdadeiro turbilhão de emoções. Aqui já chorei inúmeras vezes, e hoje não está sendo diferente. Retornar a esse cenário, viver esse momento é algo que não sei descrever”, disse Abrantes.

Um detalhe é que, mesmo após mais de 20 anos distante do papel de Cristo, ainda hoje Claudio Abrantes é considerado o vice-Jesus. Como ator, Abrantes fez diversas outras peças teatrais e também tem em sua carreira quatro filmes produzidos no DF. Formado em Direito, Claudio é policial civil aposentado e ex-servidor da Educação.

De volta à cena: Claudio Abrantes encena Tiago na Via Sacra de Planaltina

Deputado distrital suplente, que por 11 anos interpretou Jesus Cristo, interpretou o apóstolo que valorizava a fé e as obras

Conhecido como o Cristo de Planaltina, o deputado distrital suplente Claudio Abrantes, atual secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, retornou aos palcos da Via Sacra da cidade. Não mais como Jesus, mas como Tiago, o apóstolo conhecido por enfatizar a importância da fé e das obras.

A Via Sacra do Morro da Capelinha foi o local que trouxe notoriedade ao parlamentar, que por 11 vezes – de 1991 a 2001 – encenou o papel principal. Sempre ligado às artes e à cultura, desde então Abrantes seguiu participando como fotógrafo, que é outro de seus talentos, misturado em meio à multidão.

“Mas agora, neste ano, mediante convites tão carinhosos, eu não tive como recusar esse papel, que é de destaque, fala muito também sobre mim e tanto me honra”, declarou Claudio Abrantes, que durante toda a sua trajetória política vem prestando apoio e fomentando a encenação da maior Via Sacra do País. No Domingo de Ramos e durante esta semana, nos ensaios, ocorreram encontros entre os dois Cristos, o antigo e o atual, interpretado por Rafael Gonçalves.

Católico fervoroso, Claudio Abrantes descreve o Morro da Capelinha como um lugar onde suas emoções saltam à flor da pele. “O Morro é um lugar onde sempre vivo um verdadeiro turbilhão de emoções. Aqui já chorei inúmeras vezes, e hoje não está sendo diferente. Retornar a esse cenário, viver esse momento é algo que não sei descrever”, disse Abrantes.

Um detalhe é que, mesmo após mais de 20 anos distante do papel de Cristo, ainda hoje Claudio Abrantes é considerado o vice-Jesus. Como ator, Abrantes fez diversas outras peças teatrais e também tem em sua carreira quatro filmes produzidos no DF. Formado em Direito, Claudio é policial civil aposentado e ex-servidor da Educação.