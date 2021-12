De olho nas eleições 2022, parlamentares já se movimentam por pautas populares

Distritais cobram providências do GDF para funcionalismo público, saúde e educação

Entre as demandas do primeiro dia do último mês de 2021, os deputados distritais apresentaram uma série de demandas ao governo do Distrito Federal que cobram providências para funcionalismo público, saúde e educação.

Entre os pedidos, um projeto de lei de gratificação aos servidores do Detran realizado por Agaciel Maia (PL). O parlamentar defendeu, ainda, a valorização dos trabalhadores do Procon, bem como do Metrô. “É preciso reconhecer a importância e as necessidades desses servidores”, resumiu.

A deputada Júlia Lucy (Novo) pediu a construção da primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) em Águas Claras. “A região administrativa tem a menor cobertura de atenção básica do DF”, salientou. Ela também lamentou a falta de escolas públicas naquela RA: “Queremos uma escola classe na cidade”.

Outros parlamentares, como o deputado Iolando (PSC), defenderam a abertura de crédito orçamentário para o pagamento de pessoal do Hospital da Criança. Segundo informou, os profissionais celetistas que lá atuam estão com salários atrasados. “É um hospital referência, não podemos perder qualidade no atendimento”.

Chico Vigilante (PT) concordou com Iolando, mas deixou caro que não irá votar qualquer projeto de crédito para o Iges-DF até que a diretoria aponte medidas de ressarcimento de recursos aplicados indevidamente.