Data do ponto facultativo do Dia do Servidor é alterada

Medida permite Decreto “emendar” no feriado de 2 de novembro. Confira a lista de feriados e pontos facultativos

Um decreto publicado nesta quinta-feira (21) no Diário Oficial (DODF) alterou a data do ponto facultativo do Dia do Servidor no Distrito Federal. A data oficial é 28 de outubro, mas foi transferida para o dia 1º de novembro.

O dia 1º de novembro será uma segunda-feira. Com a transferência, será possível “emendar” o ponto facultativo no feriado de 2 de novembro, Dia de Finados.

Confira a lista de feriados (nacionais e locais) e pontos facultativos: