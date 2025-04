Cruz da primeira missa do Brasil será exposta em Brasília durante aniversário da cidade

Brasília será palco de um evento histórico e simbólico nos próximos dias. A capital federal vai receber, nesta segunda (21) e terça-feira (22), a cruz original utilizada na celebração da primeira missa realizada no Brasil, em 1500. O artefato religioso está em peregrinação pelo país como parte da programação do evento Brasil com fé – Celebrando os 525 anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz.

A cruz estará presente na missa das 10h desta segunda-feira, na Catedral de Brasília, quando será celebrada uma missa especial pelo jubileu da Arquidiocese e pelos 65 anos da cidade. A cerimônia será presidida pelo cardeal arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar Costa. Logo após a celebração, a cruz será exposta ao público no interior da Catedral.

A programação continua na terça-feira (22), data que marca a chegada dos portugueses ao Brasil. Às 8h, a cruz será levada à sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Às 10h, ela participará de uma sessão solene no Congresso Nacional, onde será lançado o selo comemorativo dos 525 anos da primeira missa. Ao meio-dia, uma nova missa será celebrada na Catedral com a presença da Frente Parlamentar Católica.

Depois da passagem por Brasília, a cruz segue para Belém (PA) na quarta (23) e quinta-feira (24), Salvador (BA) na sexta (25), e chega a Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália (BA) no sábado (26). No domingo (27), o artefato retorna a Braga, em Portugal, onde permanece exposto no Museu da Sé.

A histórica cruz foi usada na missa presidida pelo frei Henrique de Coimbra, da ordem franciscana, no dia 26 de abril de 1500, na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália (BA), um dos marcos da presença cristã no Brasil. A peregrinação atual busca fortalecer a fé dos brasileiros e marcar os cinco séculos e um quarto da presença católica no país.