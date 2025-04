Carro capota na EPIA Sul e causa interdição de faixa; ninguém se feriu

Um capotamento registrado na manhã deste sábado (19), na EPIA Sul, sentido Plano Piloto, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e causou lentidão no trânsito da região. O acidente ocorreu por volta das 8h10, nas proximidades do viaduto de acesso à Candangolândia.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um Toyota Etios, de cor cinza, capotado e apoiado sobre o teto no acostamento da via. Apesar do impacto da cena, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de atendimento médico.

Para a realização dos trabalhos de segurança e retirada do veículo, uma das faixas de rolamento precisou ser interditada, o que afetou o fluxo de veículos na região.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.