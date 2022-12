Daniel Donizet assume Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal

Donizet é conhecido por trabalhar em prol da causa animal

O deputado distrital Daniel Donizet seguirá trabalhando pelo Distrito Federal, mas em outro posto. Em 2023, Donizet assumirá a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, a convite do governador Ibaneis Rocha.

O próprio Daniel Donizet confirmou o convite pelas redes sociais, nesta sexta-feira (30). “Com grande honra e satisfação, aceitei o convite do governador Ibaneis Rocha para assumir a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do DF. Finalmente, a causa animal terá seu espaço ampliado no Executivo local”, comemorou. “Muito animado com tudo que poderemos realizar”, concluiu.

Donizet é conhecido por trabalhar em prol da causa animal no Distrito Federal, sobretudo na região do Gama e adjacências.

A posse de Donizet e dos demais secretários será no próximo domingo 1º. Ibaneis vem confirmando outros nomes nos últimos dias, como mostrou a coluna Do Alto da Torre.