Custo do etanol puxa elevação dos preços da gasolina no DF

Após crescimento de 3,31% ao longo de quatro semanas, empresariado se viu forçado a repassar o preço para consumidor final

O preço da gasolina nas bombas dos postos de combustível do Distrito Federal passou por um pequeno aumento nos últimos dias. O valor do litro na capital, antes encontrado abaixo de R$ 5,00, agora também é avistado a R$ 5,15, R$ 5,19 e até mesmo a R$ 5,50 em alguns pontos da capital.

De acordo com Paulo Roberto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do DF (Sindicombustíveis), apesar dos abatimentos feitos pela Petrobras e o corte do impostos nos estados e DF, o aumento dos custos tem raiz nas dinâmicas de comércio do etanol anidro, que teve crescimento de 3,31% nos últimos 30 dias.

“O etanol anidro já está na quarta semana de aumento consecutivo no preço, e isso com certeza impacta no preço da gasolina, porque ele constitui cerca de um terço da composição total do combustível”, explicou o presidente do sindicato. “O que muitas empresas fazem é repassar esses aumentos para o consumidor, mas não são todas”, continuou.

Conforme aponta o levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), da Universidade de São Paulo (USP), o indicador semanal do etanol anidro teve variação de 1,17% no dia 7 de outubro em comparação ao dia 30 de setembro, data da pesquisa anterior. O preço por litro passou de aproximadamente R$ 2,8793 para R$ 2,9131.

Na Asa Sul, porém, alguns postos de gasolina ainda vendem o combustível em preço reduzido, ainda abaixo dos R$ 5,00, entre R$ 4,83 e R$ 4,90. O preço mais baixo nesses locais, conforme já indicou o presidente do Sindicombustíveis, se dá principalmente em decorrência da competição presente no mercado interno do setor, garantindo clientes, ainda que com pouca margem de lucro.

Diferentemente do que acontece com a gasolina, o etanol anidro tem potencial baixo de estoque, sendo necessária a reposição quase diariamente. Portanto, caminhões com o componente químico chegam todos os dias na capital, vindos de Goiás, para abastecer as redes de combustível do DF.

Melhor preço

Em outra oportunidade, o presidente do sindicato afirmou ao Jornal de Brasília que o fator que mais atrai clientes para os postos de gasolina deixou de ser a confiabilidade ou a qualidade do atendimento e passou a ser o preço da gasolina. A preferência cresceu ainda mais, principalmente, após as altas dos preços durante a crise da pandemia da covid-19 e os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sendo assim, a economia no bolso do empresário e do consumidor norteiam as decisões dos postos de gasolina de baixarem ou aumentarem os preços nas bombas de combustível do DF, segundo Roberto.