Cursos gratuitos para mais de 200 mil pessoas no DF

Programa destinado a famílias inscritas no Cadastro Único oferece diversas qualificações, entre elas saúde, educação e construção civil

O Programa Progredir abriu inscrições para a iniciativa do Ministério da Cidadania, que oferta cursos gratuitos de qualificação profissional. As famílias inscritas no Cadastro Único, que reúne dados de inscritos em programas sociais são o público-alvo. Atualmente, no Distrito Federal, 272.992 pessoas estão aptas a participarem.

O Progredir conta com um aplicativo, possível de ser baixado nas lojas virtuais, para que os interessados possam conferir os cursos. Por esse mesmo canal, é possível verificar vagas de emprego, aprender a elaborar um bom currículo e acessar linhas de microcrédito para empreender. Contam com informações fornecidas por empresas e órgãos públicos parceiros do governo federal.

Áreas de qualificação

As qualificações gratuitas são nas áreas de saúde, educação, educação ambiental, industrial, construção civil, saneamento e tecnologia da informação. “Trata-se de uma ferramenta que tem como objetivo viabilizar o ingresso do cidadão no mercado de trabalho, garantindo, assim, a própria subsistência e autonomia”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

O Distrito Federal tem, atualmente, 167.680 famílias inscritas no Cadastro Único. Desse total, 89.344 recebem o Bolsa Família, do governo federal, e 74.324 também têm direito ao DF Sem Miséria.

De acordo com o ministério, a qualificação permite o desenvolvimento de habilidades para executar melhor as atribuições. A pasta lembra que é preciso se cadastrar na plataforma, por meio deste link. No portal do Ministério da Cidadania, também é possível conferir todas as possibilidades ofertadas neste link do Progredir.

