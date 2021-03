Cursos da UnB entram em ranking internacional

O levantamento procura mostrar a qualidade de instituições de ensino superior no Brasil e no mundo todo

Nesta quarta-feira (3), a Universidade de Brasília (UnB) apresentou dez áreas de conhecimento no ranking internacional QS. É a primeira vez que o curso de Matemática da UnB está listado entre as posições 450 e 500. O índice representa um ótimo desempenho e é considerado por especialistas em educação. Essa é a 11ª edição do QS World University Rankings by Subject. O levantamento analisa a qualidade de 51 áreas de mais de 1,4 mil universidades do mundo.

“UnB permanece entre as melhores do país e, mesmo com o investimento expressivo das universidades asiáticas consideradas na avaliação, mantém estabilidade em termos mundiais”, destacou a reitora Márcia Abrahão.

O QS, feito por analistas do ensino superior da empresa britânica Quacquarelli Symonds, inclui graduação e pós-graduação, além das pesquisas e o impacto científico da produção.

O levantamento procura mostrar a qualidade de instituições de ensino superior no Brasil e no mundo todo. “Os rankings, contudo, não expressam toda a nossa competência, que está presente em inúmeras atividades de ensino, pesquisa e extensão, em áreas por vezes não capturadas nas avaliações internacionais”, pondera a reitora. “Mas o reconhecimento internacional da excelência acadêmica da UnB mostra que estamos no caminho certo, a despeito das muitas dificuldades orçamentárias pelas quais temos passado.”

Com informações da UnB Notícias