Curso profissionalizante gratuito está com inscrições abertas

Primeiras turmas já começam no dia 25, com cursos de operador de computador, assistente administrativo e assistente de recursos humanos

Em parceria com o Senai e o Senac, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) abriu, nesta terça-feira (05), as inscrições para o programa Vencer, que tem cursos profissionalizantes para jovens de 14 a 24 anos.

As primeiras turmas do programa já começam no próximo dia 25, com cursos de operador de computador, assistente administrativo e assistente de recursos humanos. As aulas serão dadas nas Praças dos Direitos de Ceilândia e Itapoã, além da Estação da Cidadania do Recanto das Emas.

“O programa Vencer foi idealizado pela então secretária Marcela Passamani e abre as portas dos nossos equipamentos públicos para a juventude conquistar a qualificação profissional. O nosso objetivo é dar a oportunidade para que esses jovens possam vencer os obstáculos e ingressem no mercado de trabalho”, explicou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

O projeto foi lançado no dia 1º de abril, durante as atividades do ‘Sejus mais perto do Cidadão’, em Planaltina. No total, sertão oferecidas 2 mil vagas em 14 cursos espalhados por várias regiões administrativas do DF. Somente na primeira etapa do programa, serão capacitados 465 alunos.

“Vamos atender a maioria das regiões administrativas, com treinamento nas escolas, praças da cidadania, equipamentos públicos, de forma que possamos trazer empregabilidade para esses jovens do Distrito Federal. Esse projeto nos orgulha muito”, afirmou o diretor regional do Senai-DF, Marco Antônio Areias Secco.

Os cursos são gratuitos e destinados a jovens de baixa renda, de famílias cuja renda mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos. Para fazer a inscrição e ter acesso aos horários de turmas disponíveis, basta acessar o site.