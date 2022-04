Empreendedorismo feminino como forma de prevenção à violência contra as mulheres 

O evento, que será realizado de forma gratuita, contará com a apresentação especialistas que desenvolverão temas relacionados a violência contra a mulher

O Seminário “Elas com Elas” visa a incentivar o empreendedorismo e o protagonismo feminino, reforçando a importância da rede de apoio e proteção à mulher. Uma das convidadas para o primeiro ciclo é a youtuber, empresária e sexóloga Cátia Damasceno. Com mais de 25 milhões de seguidores em suas redes sociais, ela compartilha o conhecimento adquirido nas quase duas décadas de trabalho. Cátia Damasceno abordará como empresárias podem influenciar e inspirar outras mulheres, compartilhando suas histórias para ajudar na superação de obstáculos e desafios com foco no empreendedorismo.

O ciclo de palestras, realizado pelo programa “Elas com Elas”, tem o objetivo de reunir mulheres do Distrito Federal e levar conhecimento que promovam a prevenção e a segurança nos ambientes familiares e de trabalho, além de prepará-las para o mercado de trabalho nesse novo momento pós-pandêmico.

Além do ciclo de palestras que irá acontecer no seminário, serão montados grupos de apoio que darão continuidade a rodadas de discussões sobre a importância do protagonismo feminino em várias frentes. O projeto “Elas com Elas” também será responsável por mapear a questão da violência contra a mulher no Distrito Federal e, com isso, apresentar um diagnóstico para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para tomarem conhecimento e, consequentemente, providência para auxiliar a rede de proteção às mulheres.

Flávia Portela, idealizadora do projeto Elas com Elas

SERVIÇO

Seminário Elas com Elas

Data: 9 de abril

Local: San Marco Hotel, SHS Q. 05 BLOCO C – Setor Hoteleiro SUL – Asa Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: 8h30 as 18h

O evento é gratuito

Para participar é fácil, acesse o link: https://bit.ly/36I96xE

Maiores informações no site: www.elascomelas.com