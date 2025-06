Curso para superar medo de dirigir tem mais de 90% de aproveitamento

Oferecido pelo Detran-DF, o curso Iniciação à Superação do Medo de Dirigir tem registrado alto índice de aproveitamento. Das 200 pessoas que passaram pela capacitação, desde agosto de 2023, 183 informaram já ter voltado a dirigir até a última aula, representando um percentual de 92% de sucesso da iniciativa.

Desde que foi reformulado, o curso já ofereceu 17 turmas, e há uma nova em andamento com 16 participantes. A capacitação tem como principal objetivo oferecer ferramentas para que pessoas habilitadas, que por algum motivo pararam de dirigir por medo, consigam superar os bloqueios e dificuldades e possam voltar à direção de veículos automotores.

Apesar de não incluir aulas práticas de direção veicular, as atividades oferecidas na Escola Pública de Trânsito oferecem recursos didáticos e psicológicos que instrumentalizam esses condutores a superar seus medos e traumas. As aulas incluem pequenas tarefas, como entrar no veículo e ajustar os retrovisores, bancos, dar partida no carro, tirar o carro da garagem e fazer pequenas manobras. Tudo isso, aos poucos, vai quebrando o bloqueio de estar na direção veicular.

Conteúdo

Durante as aulas, são abordados conteúdos que auxiliam na revisão de conceitos de legislação de trânsito e mobilidade segura – como normas de circulação, sinalização das vias, distância de segurança. Assim, os condutores têm a oportunidade de aprender técnicas para gerenciar a ansiedade e o estresse ao volante.

A proposta do Detran-DF é oferecer uma turma com 20 vagas por mês, alternando entre os turnos matutino, vespertino e noturno, a fim de atender às diferentes demandas. Os bons resultados obtidos pelos cursistas têm aumentado a procura pelo curso, que, no ano passado, teve turmas extras em março, junho, agosto e novembro.

Até agora, a turma com menor índice de sucesso ficou em torno dos 79%: de 14 condutores que participaram, 11 voltaram a dirigir durante as aulas e apenas três deles ainda não tinham conseguido superar esse desafio.

Inscrição

A capacitação é gratuita, com carga horária de 32 horas e destinada a homens e mulheres habilitados que, por alguma razão, desenvolveram medo de dirigir. As inscrições são presenciais e devem ser feitas na Escola Pública de Trânsito, localizada na 913 Sul. Basta levar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e agendar o atendimento pelo Portal de Serviços do Detran-DF ou pelo aplicativo Detran-DF Digital.

