Curso Mecânica para Mulheres tem inscrições abertas 

As interessadas precisam agendar atendimento na Escola Pública de Trânsito para fazer a inscrição, presencialmente

Iniciativa do Detran, o curso Noções de Mecânica para Mulheres está com inscrições abertas para a próxima turma, que terá aulas entre os dias 26 e 30 deste mês, das 18h30 às 21h50. Há 20 vagas a serem preenchidas por ordem de inscrição.

O curso é gratuito e destinado a mulheres habilitadas que estejam interessadas em atualizar os conhecimentos sobre o funcionamento básico dos veículos. Basta agendar o atendimento na Escola Pública de Trânsito (EPT), na 706/906 da Asa Sul, para fazer a inscrição. O agendamento deve ser feito pelo Portal de Serviços ou app Detran Digital, no link Serviços de Educação.

Novo formato

O curso foi recentemente redesenhado pela Diretoria de Educação de Trânsito para proporcionar às alunas, por meio de metodologias ativas de aprendizagem, o conhecimento necessário sobre os problemas corriqueiros do veículo em decorrência do tempo de uso, como manutenção veicular e principais indicadores do painel de instrumentos. A finalidade é garantir maior segurança no trânsito e independência às mulheres.

Serviço: Noções de Mecânica para Mulheres

→ Inscrições: das 7h às 18h, com horário agendado, na Escola Pública de Trânsito (EPT), na 706/906 da Asa Sul.

→ Aulas: de 26 a 30 deste mês, das 18h30 às 21h50

Com informações da Agência Brasília