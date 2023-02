Curso de qualificação profissional abre 880 vagas

Para participar, é necessário ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país, além de estar em situação de vulnerabilidade social

Nesta sexta-feira (17), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) abriu as inscrições para 880 vagas de qualificação profissional. O projeto é realizado pelo QualificaDF Móvel e as inscrições poderão ser feitas até o dia 28, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no portal da secretaria.

Os cursos terão carga horária de 80 horas/aula e serão ministrados nos turnos matutino (das 8h às 12h) e vespertino (das 14h às 18h). As vagas serão distribuídas nas ocupações profissionais e quantidades indicadas no edital. Confira aqui as vagas disponíveis.

As unidades móveis estarão instaladas em quatro localidades do Distrito Federal: Samambaia, Riacho Fundo II, Ceilândia e Paranoá. Os endereços e referências de cada unidade móvel estão disponíveis no site da secretaria.

Para participar, é necessário ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país. A prioridade para as vagas é para população negra, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, migrantes e demais minorias.

Os participantes devem ser residentes, preferencialmente, nas cidades ou macroterritórios onde as unidades móveis estarão instaladas e estar em situação de vulnerabilidade social, buscando qualificação ou requalificação profissional para acessar o mercado de trabalho. Além disso, é obrigatório o preenchimento de ficha de inscrição específica e ter 16 anos ou mais.

Jovens com idade entre 16 e 17 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis legais para participar do curso, preenchendo um formulário específico disponibilizado no site da Sedet.

Podem participar beneficiários do seguro-desemprego, desempregados, trabalhadores informais e trabalhadores e/ou cidadãos idosos de até 70 anos que buscam espaço para se habilitar nas novas tecnologias e plataformas do mercado de trabalho.

O objetivo do projeto é oferecer oportunidades de qualificação profissional para os moradores do Distrito Federal e contribuir para a formação de profissionais mais capacitados e preparados para o mercado de trabalho. O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para o início das atividades serão divulgados no site da Sedet a partir de 2 de março.

Com informações da Agência Brasília.