Curso de Manejo à Vítima de Afogamento capacita profissionais e estudantes

Um curso de capacitação em Manejo à Vítima de Afogamento foi ministrado nos hospitais regionais de Santa Maria (HRSM) e de Base (HBDF), nesta quinta-feira (2). As inscrições foram abertas ao público geral e, por isso, além de colaboradores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), participaram profissionais de saúde e estudantes da área.

O treinamento pretende instruir sobre a condução do atendimento às vítimas de afogamento, com o intuito de reduzir o número de mortalidade relacionada a incidentes aquáticos em diferentes cenários. Ao todo, foram cerca de 250 inscritos, divididos em três turmas.

“O objetivo do curso é dar maior sobrevida à vítima de afogamento para qualquer pessoa, até mesmo para os familiares. Saber abordar essa vítima e cuidar dela até a chegada do resgate. Como se trata de profissionais de saúde, trouxemos eles para o treinamento no ambiente intra-hospitalar, para aprofundar o conhecimento no suporte de vida avançado”, explica a enfermeira da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação (Diep), Tuanne Alves.

Dividido em parte teórica e prática, o curso ofereceu aos participantes orientações desde noções básicas até o suporte avançado intra-hospitalar.

“Sou acadêmico de enfermagem e achei o curso bastante interessante, pois ensinou muito sobre parada cardiorrespiratória, a quantidade de compressões que devemos fazer. Contribuiu muito para a minha formação e conhecimento”, relata o estudante Felipe Dias.

Já a técnica de enfermagem Conceição Lacerda disse que gosta muito de se atualizar e buscar conhecimento em sua área de atuação. “Preciso de muita informação, gosto de estudar, é uma capacitação a mais e isso me ajuda com meu currículo, só melhora”, avalia.

*Com informações da Agência Brasília