Curso de Letramento Racial é intensificado em comemoração aos 65 anos de Brasília

Como parte das celebrações do aniversário de Brasília, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), por meio da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial (Subdhir), intensifica o Programa de Letramento Racial. A iniciativa tem como foco capacitar profissionais para combater o racismo estrutural e promover a equidade racial em diversos setores do Distrito Federal.

Nesta quarta-feira (16), o Centro Educacional 04 do Guará (CED 04) será o palco do Curso de Letramento Racial, que reunirá cerca de 37 professores da unidade. A capacitação será realizada em dois turnos, das 9h30 às 11h e das 14h às 15h30, dentro da própria escola. O objetivo é preparar os educadores para identificar, compreender e enfrentar as dinâmicas do racismo estrutural, além de implementar práticas pedagógicas antirracistas no ambiente escolar.

A abordagem do letramento racial busca desenvolver a consciência crítica sobre temas como racismo, identidade, ancestralidade, diversidade e inclusão. A formação oferece reflexões e ferramentas práticas que podem ser incorporadas ao cotidiano escolar, fortalecendo a criação de ambientes educacionais mais justos e inclusivos.

O Programa de Letramento Racial da Sejus já alcançou diversos órgãos do Governo do Distrito Federal, como o Procon-DF e o Senado Federal, que concluíram suas formações recentemente. Agora, a iniciativa expande o impacto para a área da educação, consolidando-se como uma estratégia essencial para a formação antirracista de professores nas redes pública e privada do DF, alinhada ao compromisso do GDF com uma sociedade mais igualitária.

Serviço

Curso de Letramento Racial – CED 04 do Guará

Quarta-feira, 16 de abril

Das 9h30 às 11h e das 14h às 15h30

Centro Educacional 04 do Guará

*Com informações da Agência Brasília