Curso de formação de brigadistas tem inscrições abertas

As pessoas selecionadas entre a 1ª e a 26ª posição farão parte da primeira turma, com aulas do dia 28 deste mês a 1º de abril

Serão disponibilizadas 104 vagas para a pré-seleção de 52 candidatos. O participante deve ter idade entre 18 e 59 anos.

Pessoas interessadas em participar do curso de Formação de Brigadistas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais podem se inscrever.

Em conjunto com o Instituto Brasília Ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) lançou o edital para o curso. A publicação foi realizada nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

As inscrições devem ser feitas entre as 9h e as 16h dos dias 15 e 16 próximos. Com atividades coordenadas pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o curso vai do dia 28 deste mês a 8 de abril.

Os primeiros inscritos participarão do Teste de Aptidão Física (TAF), e os candidatos com melhor desempenho serão convocados para o curso.

A relação de inscritos selecionados para o TAF será divulgada no dia 18, enquanto a lista dos aprovados tem data de divulgação prevista para o dia 24 deste mês, ambas no site do Brasília Ambiental. Não haverá cadastro reserva, mas, em situação de desistência de candidato aprovado, antes do início das aulas, o próximo em classificação será chamado.

O curso visa promover a capacitação dos candidatos nas atividades de prevenção e combate aos incêndios florestais do Distrito Federal e atende aos decretos nº 37.549/2016, que promulga o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Ppcif), e nº 43.057, que declarou estado de emergência ambiental no DF em março deste ano.

Seleção

Programado para o dia 21, o TAF consiste em uma caminhada de 2,4 mil metros carregando uma bomba costal com água que pesa cerca de 24 kg. O tempo máximo permitido é de 25 minutos para homens e 30 minutos para mulheres. Não será permitido correr durante o trajeto, sob pena de eliminação. O objetivo é verificar resistência muscular, resistência aeróbica e capacidade cardiorrespiratória dos candidatos.

As pessoas selecionadas entre a 1ª e a 26ª posição farão parte da primeira turma, com aulas do dia 28 deste mês a 1º de abril. Já os que ocuparem da 27ª à 52ª colocação vão integrar a segunda turma, de 4 a 8 de abril. O curso será presencial, com duração de 40 horas, entre aulas teóricas e práticas.

Para matrícula, o candidato deve apresentar cópia original da Carteira de Identidade e do CPF, além de assinar o Termo de Compromisso de Matrícula.

*Com informações da Agência Brasília