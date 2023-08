Curso de Ciências Policiais do DF é nota máxima do MEC

O curso tem como objetivo formar os oficiais da Corporação, fornecendo-lhes as competências necessárias para o exercício das funções

O Curso Superior de Ciências Policiais (CSCP) do Instituto Superior de Ciencias Policiais (ISCP) uma instituição pública de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), mantida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), oferece cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, e recebeu nota máxima da avaliação do MEC

O CSCP é o Curso de Formação de Oficiais (CFO), desenvolvido na Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB), e tem como objetivo formar os oficiais da Corporação, fornecendo-lhes as competências necessárias para o exercício das funções de comando, de chefia e de gestão administrativa e operacional.

E a nota máxima do MEC veio neste mês, após avaliação do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP), que entre 16 e 18 de agosto realizou o processo de renovação de reconhecimento de curso. Lá, foram verificados aspectos relacionados à organização didático-pedagógica, composição e qualificação técnica do corpo docente e infraestrutura de desenvolvimento do curso. A nota 5 do MEC significa que o curso atende aos mais elevados padrões de qualidade exigidos para a educação superior.

O resultado reflete o compromisso da PMDF em garantir a qualidade do processo formativo que se desenvolve de forma integrada pelo ensino, pesquisa e extensão, visando criar as condições de qualificação necessárias para a prestação de um serviço de excelência à sociedade do Distrito Federal.