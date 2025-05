Cuidar de Quem Cuida: UPA de Ceilândia I celebra a Semana da Enfermagem

A Semana de Enfermagem 2025 foi comemorada por quatro dias pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia I, com uma programação que uniu conhecimento, bem-estar e valorização profissional. Com o tema Enfermagem e Ética Profissional: Desafios Contemporâneos na Prática, o evento reuniu mais de 90 profissionais em palestras, rodas de conversa e atividades de autocuidado.

A iniciativa surgiu para celebrar uma conquista significativa, a certificação ONA (Organização Nacional de Acreditação), que reconhece a qualidade e a segurança no atendimento da unidade. Para a gerente da UPA, Graziele Faria, a comemoração teve um propósito claro. “Nossa equipe trabalha sob pressão constante e entrega muito. Além de reconhecer esse esforço, queríamos oferecer momentos de leveza e reflexão em meio a uma rotina tão desafiadora”, destacou.

O tema foi escolhido a partir de uma enquete interna, refletindo as preocupações e os valores da própria equipe. “A ética é um princípio que norteia todas as nossas ações. Não é uma fragilidade, mas um compromisso permanente com o cuidado responsável”, completou Graziele. Embora o foco tenha sido nos profissionais de enfermagem, outros colaboradores também participaram, demonstrando apoio e valorização ao trabalho dos colegas.

A Semana da Enfermagem na UPA de Ceilândia I foi apenas um momento de celebração e de fortalecer a equipe. Além de promover o autocuidado, o evento reforçou a importância da capacitação constante e do desenvolvimento de habilidades que impactam diretamente na segurança do paciente e na qualidade do atendimento.

“Esses eventos valorizam o trabalho dos profissionais de enfermagem, promovem o reconhecimento institucional e incentivam a integração da equipe. Além disso, são oportunidades estratégicas para capacitações, palestras e rodas de conversa, que atualizam conhecimentos técnicos e reforçam boas práticas assistenciais e éticas”, destacou a supervisora de Enfermagem, Leny Cátia Xavier.

Ela complementa que essas ações “favorecem o bem-estar emocional dos profissionais e fortalecem o sentimento de pertencimento, essenciais para o funcionamento de uma unidade de urgência e emergência como a UPA de Ceilândia I.”

A programação foi pensada para ir além dos conteúdos técnicos. Sessões de maquiagem, ventosaterapia e massagens proporcionaram momentos de cuidado e relaxamento. Paralelamente, palestras como “A Revolução da Segurança Emocional” e “Relacionamento Interpessoal no Ambiente de Trabalho” trouxeram reflexões sobre temas fundamentais para quem atua em serviços de emergência. “Falar de segurança emocional hoje é essencial. Isso amplia a percepção dos profissionais, fortalece a confiança e contribui para um ambiente de trabalho mais saudável”, afirmou a gerente.

A parceria com a Casa da Mulher Brasileira também trouxe uma dimensão social relevante à programação. A relação próxima com a instituição, que frequentemente atende o mesmo perfil de usuários da UPA, motivou a participação. O objetivo foi estender esse cuidado aos colaboradores, sem restrição de gênero, fortalecendo vínculos e promovendo acolhimento.

Reflexão que se transforma em cuidado

Para a técnica de enfermagem Sabrina Alves, os temas abordados impactam diretamente a qualidade do atendimento. Ela explica que a ética orienta decisões e garante que o cuidado seja conduzido com respeito, empatia e responsabilidade. Além disso, ressalta que profissionais emocionalmente fortalecidos tomam decisões mais assertivas e oferecem um atendimento mais humano e eficiente.

A técnica acredita que momentos de troca e aprendizado fortalecem os vínculos da equipe e promovem um ambiente colaborativo. Ela leva da semana a certeza de que, além da técnica, o cuidado com os colegas e consigo mesma é essencial para oferecer um atendimento de qualidade. Reconhecer emoções, limites e necessidades faz parte desse processo.

A presença de entidades como Coren-DF, SindEnfermeiros e Sindate garantiu apoio e reforçou a valorização da categoria e o reconhecimento do trabalho desenvolvido na unidade.

Efeito que permanece

Os resultados do evento vão além dos dias de programação. Segundo a gerente, ações como essa geram impacto direto no clima organizacional e na qualidade do atendimento.

Quando o profissional se sente cuidado, reconhecido e valorizado, entrega um serviço mais qualificado, o que melhora a experiência dos pacientes e reforça a segurança no cuidado. A comemoração da Semana de Enfermagem reforçou que cuidar de quem cuida também é uma prática essencial no dia a dia da UPA Ceilândia I.

*Com informações da Agência Brasília