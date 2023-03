Cufa-DF e Sesi Lab promovem ação em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Alunas da rede pública visitaram as diferentes galerias do museu e participaram de um e bate-papo com a embaixadora de Barbados no Brasil

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, alunas da rede pública e moradoras da Estrutural, Região Administrativa amplamente atendida pelas ações sociais da Central Única das Favelas, no DF, foram presenteadas com uma visita educativa no Sesi Lab. A ação, que aconteceu durante a manhã, teve como objetivo proporcionar conhecimento a partir de experiências interativas com ciência, tecnologia e arte.

Ao todo, cerca de 30 meninas entre 8 e 14 anos participaram do passeio que contou com um tour mediado pela equipe do museu, oficina maker e bate-papo com Tonika Sealy-Thompson, embaixadora de Barbados na República Federativa do Brasil.

Segundo a embaixadora, ações que levam conhecimento e inspiram jovens mulheres em formação são fundamentais para a construção de um futuro melhor. “A liderança feminina é muito importante para o nosso futuro. Uma liderança que tenha acesso a informação, será uma liderança muito potente e cheia de empatia. Poder compartilhar a minha experiência e ver a inteligência que elas já têm é um presente. Iniciar o Dia Internacional das Mulheres com elas foi uma delícia, uma benção total. O que eu recebi aqui hoje foi muito mais do que eu entreguei, então, preciso seguir compartilhando o que me foi dado”, celebra.

Visitas educativas no Sesi Lab

A partir de março, o Sesi Lab oferece visitas educativas para escolas, organizações não governamentais, empresas e outros grupos. As visitas são organizadas mediante agendamento prévio e conduzidas pela equipe do museu. Os temas de cada visita são selecionados conforme o perfil do grupo, e com abordagem customizada para cada público.

Com duração média de 1h30, os visitantes exploram as diferentes galerias do Sesi Lab e finalizam com uma oficina mão na massa. No caso das visitas escolares, os temas abordados têm conexão com o currículo e podem ser previamente selecionados pelos professores. Além das visitas, o Sesi Lab oferece uma programação multidisciplinar orientada por uma abordagem educativa criativa e inovadora, inclui exposições temporárias e permanentes, festivais, seminários, workshops, oficinas, residências artísticas, cinema, além de atividades orientadas à cultura maker.

Mariana Trindade, de 10 anos, uma das jovens que participou da visita, garante que não faltou aprendizado: “eu achei muito legal e divertido! Fizemos várias coisas diferentes, aprendemos coisas novas”, comenta a aluna.

Já para a colega Brenda Macedo, também de 10 anos, a manhã foi de muito incentivo. “Eu achei a nossa visita muito legal, não conhecia o museu. Também gostei muito de conhecer a Tonika. Achei ela muito legal e acho que consigo ser como ela e fazer muitas coisas importantes”, assegura.

