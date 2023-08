Cruzeiro recebe o tradicional Arraiá da Divisa

Administração regional, com a ajuda de parceiros, vai promover mais uma edição da festa, nos dias 11 e 12 de agosto

A Administração Regional do Cruzeiro vai realizar nos dias 11 e 12 de agosto o aguardado Arraiá da Divisa. A festa, que terá a colaboração de parceiros, será promovida no estacionamento do Ginásio do Cruzeiro, a partir das 17h.

Estão programadas diversas atrações como DJs, bandas de forró e grupos que são a cara do Cruzeiro. Haverá apresentações da bateria da Aruc, do Grupo Pellinsky de Dança, além de quadrilhas juninas.

Serão feitos também sorteios e bingos em comemoração ao Dia dos Pais e montados estandes de artesanato, comidas típicas e espaço kids para as crianças se divertirem.

A edição deste ano também traz novidade como apresentações de palco aberto, para o qual artistas iniciantes podem se inscrever gratuitamente para mostrarem seus trabalhos durante os dias da festa. As inscrições devem ser feitas pelo número (61) 98105-8906, da Gerência de Cultura. Todos os estilos musicais são bem-vindos.

“O Arraiá da Divisa começou lá atrás e se tornou muito tradicional. O nosso objetivo para este ano é resgatar a festa como era feita antigamente, com os moradores participando de todos os preparativos”, comenta o administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires, que completa: “A festa representa a união entre os Cruzeiros, por isso se chama Arraiá da Divisa, já que é realizada entre os Cruzeiros Novo e Velho. É uma festa para todos.

Programação

Sexta-feira (11)

– 17h: Abertura da Arraiá / DJ

– 19h: Trio de Forró

– 20h: Palco Aberto

– 21h: Apresentação Quadrilha Junina

– 21h30: Sorteio

– 22h: Banda Imagem

– 23h: DJ

Sábado (12)

– 17h: Abertura da Arraiá / DJ

– 18h: Palco Aberto

– 19h: Bateria da Aruc

– 20h: Bingo dos pais

– 20h30: Apresentação Quadrilha Junina

– 21h: Grupo Pellisky

– 21h30: Sorteio

– 22h: Banda Menino Ricco

– 23h: DJ

Com informações da Agência Brasília