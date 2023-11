Cruzeiro é a 17ª RA a receber um Núcleo de Atendimento da DF Legal

Serão disponibilizados para a população cerca de 17 serviços, dentre eles emissão de nada consta e lançamento de taxas

A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) inaugurou, nesta terça-feira (14), o 17º Núcleo de Atendimento ao público. Desta vez, a parceria é com a Administração Regional do Cruzeiro.

A nova unidade irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h. Serão disponibilizados para a população cerca de 17 serviços, dentre eles emissão de nada consta e lançamento de taxas.

O administrador da RA, Gustavo Aires, informou que grande parte da população do bairro é formada por pessoas idosas e que o Núcleo de Atendimento da secretaria irá trazer mais comodidade. “Ao invés delas se deslocarem até o SIA ou para qualquer outro local mais distante, vão poder resolver as suas demandas aqui mesmo. Este é mais um serviço a ser prestado com eficiência aqui para a nossa cidade”, informou.

A DF Legal, por meio dos núcleos, já atendeu neste ano, de janeiro até a segunda semana de novembro, 59.992 contribuintes que realizaram 71.912 demandas. Com a inauguração da unidade do Cruzeiro, esses números tendem a aumentar ainda mais, segundo informou Jaqueline Alves Brasil, diretora de Atendimento ao Cidadão da pasta.

“A partir de agora, a população do Cruzeiro vai poder resolver tudo que envolva a nossa secretaria, perto de casa. Essa parceria com a administração é benéfica a toda a população. O contribuinte terá acesso aos mesmos serviços prestados na sede do SIA e nos demais 16 núcleos, além dos serviços já possíveis de serem realizados via internet”, declarou.

Serviços

Veja abaixo a relação de serviços que o contribuinte pode solicitar em qualquer um dos núcleos de atendimento da DF Legal ou de maneira online, via Peticionamento Eletrônico:

– Prorrogação de Auto de Notificação

– Lançamento de taxas e preços públicos

– Emissão de nada consta

– Emissão de boletos de competência da DF Legal

– Requerimento de pedidos de revisão, suspensão e de isenção de cobrança das taxas de Execução de Obras (TEO) e de Fiscalização de Estabelecimento (TFE)

– Revisão e suspensão de lançamento de preço público

– Comprovação de pagamentos e restituição de valores

– Parcelamento dos créditos não inscritos em dívida ativa e não ajuizados

– Alterar endereço e metragem de TFE/TEO

– Recebimento de impugnações pela DF Legal

– Solicitação de cobrança de TFE/TEO devido a encerramento de atividade econômica ou término da obra

– Solicitação de retirada de débitos inscritos na dívida ativa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília