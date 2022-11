Cruzeiro chega aos 63 anos com boa estrutura de lazer e mobilidade

Nos últimos três anos e meio, a cidade vem recebendo diversos investimentos em infraestrutura e lazer

O Cruzeiro completa 63 anos, nesta quarta-feira (30), repleto de motivos para comemoração de seus aproximadamente 31 mil moradores, contingente apurado na última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad).

Nos últimos três anos e meio, a cidade vem recebendo diversos investimentos em infraestrutura e lazer. No momento, seu principal centro comercial – o Cruzeiro Center – encontra-se em plena reforma. Para celebrar, desde o início desta semana, diversos artistas e grupos se apresentam no local pelo projeto Cultura nas Cidades, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Com investimentos de R$ 2,28 milhões, o tradicional Cruzeiro Center vai ganhando cara nova, após 25 anos sem qualquer melhoria. Local de comércio variado – lojas automotivas, de utilidades, produtos de beleza, restaurantes -, o ponto de compras já tem novos estacionamentos com piso intertravado. E, aos poucos, vai sendo executada a instalação de meios-fios, calçadas com acessibilidade, mobiliário urbano e novo piso. O espaço entre os blocos receberá cobertura de vidro. As obras já alcançam 50% de execução.

Dono de uma floricultura que funciona no local há mais de duas décadas, Estalínio Bacelar acompanha as obras com entusiasmo. “Podemos dizer que a estrutura aqui envelheceu, né?”, comenta. “E toda melhoria é bem-vinda. “Rampas de acessibilidade e novas calçadas são importantes, pois temos moradores com dificuldade de locomoção. E já tivemos problemas de alagamento nas lojas, o que deve melhorar com as reformas. Esperamos uma boa melhorada no movimento também.”

O administrador do Cruzeiro, Luiz Eduardo Pessoa, também comemora as mudanças no centro comercial: “Ali, será 100% acessibilidade. O Cruzeiro Center tinha escadas inadequadas, piso inadequado, vários problemas. E vale lembrar que a Caesb está fazendo a substituição de hidrômetros e de instalação de água no local”.

Benfeitorias

Outra melhoria que os moradores já podem perceber é a iluminação de toda a RA em LED, concluída no primeiro semestre. A CEB substituiu 4.572 luminárias de vapor de sódio pelas novas – mais modernas e econômicas – ao longo das vias do Cruzeiro Novo e do Cruzeiro Velho. A benfeitoria custou R$ 2,1 milhões aos cofres do governo.

“Tinha muita rua escura por aqui, e agora está excelente”, comemora Rômulo Cruz, 55, morador do Cruzeiro Velho. “A gente caminha com mais segurança e tranquilidade. O governador Ibaneis está fazendo muita obra boa por aí”. Ele cita ainda a construção de mais uma saída para os veículos em direção à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), que facilitou a vida de motoristas da região.

O esporte e lazer também ganharam reforços. Seis de oito quadras poliesportivas foram renovadas. E, em março, o GDF entregou um novo campo de grama sintética na Praça do Gavião, na Quadra 3. Em seguida, ali próximo, foi concluída uma quadra de areia para uso das crianças. A reforma da biblioteca regional tem expectativa de sair do papel em breve.

“É uma cidade que respira esporte, então a comunidade recebeu muito bem os novos campos”, aponta Luiz Eduardo Pessoa. “Além disso, recuperamos mais da metade dos parquinhos infantis, e só faltaram duas quadras de esportes para concluir. Creio que o Cruzeiro está bem-cuidado; uma cidade de 63 anos bem enxuta’.

Atrações culturais

Desde ontem marcando movimentando a região pelas comemorações do aniversário, as atrações do projeto Cultura nas Cidades incluem desde roda de capoeira ao samba da multicampeã Aruc.

“É a última de 28 cidades que recebe o projeto, exclusivamente com artistas locais”, afirma o diretor de Projetos Especiais da Secec, Leandro Oliveira. “É um apoio importante às atividades culturais de cada região, especialmente em uma época pós-pandemia, que foi difícil para todos.”