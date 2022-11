Publicado o edital de credenciamento de empresas de manutenção para o cartão do PDAF

As empresas interessadas deverão efetuar a inscrição a partir de quarta (30), no site da Secretaria de Educação

Por meio do Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (29), o GDF publicou o edital de chamamento para credenciamento de microempresas e empresas de pequeno porte para prestação de serviços de manutenção e reforma no âmbito das unidades escolares e regionais de ensino da rede pública, a serem realizadas por agentes executores com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF).

As microempresas e empresas de pequeno porte interessadas deverão efetuar a inscrição a partir de amanhã (30), no portal da Secretaria de Educação, preenchendo os dados de habilitação e qualificação, com informação de atividades e com a documentação comprobatória.

O Cartão PDAF é o instrumento para movimentação dos recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) transferidos aos agentes executores, em benefício das unidades escolares e das regionais de ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de forma eficiente, transparente e com celeridade na prestação de contas.