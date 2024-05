PMDF prende homem e apreende arma na Ceilândia

Na madrugada desta quinta-feira (30), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a apreensão de um revólver em Ceilândia, após uma intensa perseguição. A ação teve início quando policiais do 8º Batalhão identificaram um veículo em alta velocidade na Via Leste e deram ordem de parada ao condutor, que ignorou a instrução e seguiu em fuga.

Diante da recusa do motorista em parar, o policiamento de área rapidamente montou um cerco na cidade. O veículo suspeito foi finalmente interceptado na QNO 09, nas proximidades da Vila Olímpica.

No momento da abordagem, os policiais realizaram uma busca nos cinco ocupantes do carro, mas não encontraram nenhum item ilícito com eles. No entanto, durante a revista no interior do veículo, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com seis munições intactas, próximo ao banco do motorista.

O condutor do veículo assumiu ser o proprietário da arma e foi imediatamente detido. Ele foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.