Crianças fazem blitz educativa contra incêndios florestais

Estudantes da Escola Classe Jardim Botânico comemoraram o Dia Nacional da Educação Ambiental, celebrado nesta sexta-feira (3), com um Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) e fizeram o dever de casa.

Os estudantes abordaram 430 veículos que trafegavam nas imediações da entrada principal do Jardim Botânico de Brasília para dar uma aula sobre como ajudar o Distrito Federal a reduzir as áreas atingidas pelo fogo durante o período de seca.

No DF, a maior parte das ocorrências de incêndios florestais acontece devido à queima de resto de poda e limpeza de área e pasto. Para Carolina Schubart, responsável técnica pelo PPCIF na Secretaria de Meio Ambiente (Sema), a ação foi muito importante para os moradores do Jardim Botânico “para que saibam como evitar e a quem recorrer ao avistar focos de fogo, no momento em que a seca começa a se intensificar”. Ele diz ainda que “motoristas foram super-receptivos com a ação, elogiaram e se mostraram parceiros das instituições que ali estavam presentes.”

Sobre a parceria dos estudantes, ela acredita que uma iniciativa desse porte, que dá a oportunidade de crianças de 10 anos poderem contribuir com a sustentabilidade do seu território, faz muita diferença na vida delas. “Elas atuaram em conjunto com as equipes e também aprenderam, nesta manhã, que são grandes multiplicadoras das informações para a família e amigos. Acho que essa é a grande valia dessa ação para o meio ambiente”, completa.

Os estudantes da Escola Classe Jardim Botânico se uniram a integrantes do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) na blitz realizada nesta sexta (3)

A diretora da escola, Adriana Muzi, conta que as crianças amaram a experiência. “É muito importante termos ações como esta. Todo aprendizado e material que eles produziram nas salas de aula foram utilizados na ação. O contato que tiveram com as pessoas, assumindo a postura de ‘professores’ passando todo o conhecimento que adquiriram ao longo das semanas”, observa.

O diretor do Departamento de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Brasília Ambiental, Pedro Cardoso, explica que a blitz vinha sendo realizada anualmente e foi interrompida no período de isolamento social imposto pela pandemia de covid-19. “A ação de hoje marca o nosso retorno às ruas para realizar uma atividade de educação ambiental muito importante, principalmente por nos dar a oportunidade de conversar com quem mora nas redondezas das unidades de conservação, com as crianças que fazem parte hoje e os órgãos que compõem o PPCIF”.

Saúde pública

Cardoso completa dizendo que a ação conjunta permite tanto mostrar o trabalho do PPCIF quanto educar a população no sentido de evitar atear fogo em restos de poda e lotes vazios. “O fogo se alastra e entra na unidade, favorecendo o surgimento dos incêndios florestais, o que pode trazer impacto bastante negativo tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública da região”, diz

O gerente de preservação do Jardim Botânico de Brasília, Diego Miranda, concorda. Para ele, a importância da ação conjunta e preventiva é promover a conscientização da população, o que resulta na redução do número de ocorrências e evita o uso indiscriminado do fogo. “Tendo em vista que a gente já está em condições favoráveis à propagação de incêndios que ocasionam não somente mortandade de fauna e flora, mas também diversos problemas de saúde pública”, afirma.

Compostagem

Já o cabo Fensterseifer, do Grupamento de Proteção Ambiental, chamou atenção para a presença das crianças. “Esta iniciativa ajuda a conscientizá-las, ensinando que a queima de lixo é uma coisa errada. No caso do resto de poda, seria ideal a compostagem e o resto de entulho deve ir para equipamentos como o papa-entulho do Serviço de Limpeza Urbana (SLU)”.

Ao trabalhar o tema em sala de aula, cada criança foi convidada a criar desenhos e pinturas para distribuir na blitz educativa. O pequeno João Pedro aproveitou para também registrar um recado importante em sua tarefa: “Não corte as árvores. A natureza agradece”.

Ao avistar um foco de incêndio, ligue: 193 – Corpo de Bombeiros – e (61) 99224-7202 – para incêndios nos Parques Ecológicos e Unidades de Conservação.

*Com informações da Secretaria de Meio Ambiente do DF