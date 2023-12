Criança morre após casa pegar fogo em Taguatinga Norte

A mãe da criança foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Vizinhos afirmaram que ela é usuária de drogas

Na madrugada desta quinta-feira (21), por volta das 4h30, uma casa na QNL 16 de Taguatina Norte pegou fogo enquanto uma criança de apenas 2 anos estava dormindo. Ela morava com a mãe e uma irmã, que não teve a idade revelada, mas estava sozinha no momento do acidente. Vizinhos tentaram abrir a porta para fazer o socorro, mas ela não resistiu.

De acordo com testemunhas, a mãe não estava em casa. Ela teria dito que saiu para comprar velas, mas pelo horário, o depoimento foi desacreditado pela polícia. A mulher foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Vizinhos afirmaram que ela é usuária de drogas.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está no local para coletar informações e investigar a possível causa do incêndio.