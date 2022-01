Criança morre ao se afogar na piscina de casa no Jardim Botânico

Quando a equipe chegou ao local, a criança já estava do lado de fora da piscina, recebendo atendimento de um segurança do condomínio

Uma criança de 2 anos faleceu na tarde desta segunda-feira (03) ao se afogar na piscina de casa no Jardim Botânico.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe chegou ao local, a criança já estava do lado de fora da piscina, recebendo atendimento de um segurança do condomínio.

Os militares, então, assumiram o paciente e iniciaram as manobras de reanimação. A criança, que estava em parada cardiorrespiratória, precisou ser entubada, medicada e, mesmo após 1h30 de reanimação, acabou falecendo.

De acordo com os pais, não se sabe quanto tempo a criança permaneceu submersa. Ela foi encontrada próximo a uma boa que estava na água.