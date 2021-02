Criança morre afogada após cair em poça

Menino foi encaminhado ao Centro de Atenção Integrada à Saúde II (Cais) de Valparaíso de Goiás, onde morreu

Um menino, de 8 anos, morreu afogado em um poça causada por uma chuva, em Valparaíso de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal. Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que o garoto havia saído para colher milho com outra criança, quando caiu na água por acidente, na manhã dessa quinta-feira (18).

Os bombeiros foram acionados por volta de 9h30 para socorrer o menino. Uma equipe chegou ao local em alguns minutos e socorreu a criança, que já havia sido retirada da poça por um vizinho.

O menino estava inconsciente, com a pele azulada e sem respiração. Ele foi encaminhado até o Centro de Atenção Integrada à Saúde II (Cais) de Valparaíso de Goiás, mas vaio a óbito pouco tempo depois.