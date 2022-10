Bolsonaro vence em Israel, e Lula, na Palestina

Evangélicos da base de apoio bolsonarista são próximos do Estado judeu por motivos religiosos e conservadores

Numa votação que espelha as afinidades dos líderes nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu o primeiro turno da eleição em Israel, país que ao lado dos EUA sob Donald Trump foi seu maior parceiro político no começo do mandato -os evangélicos da base de apoio bolsonarista são próximos do Estado judeu por motivos religiosos, já que algumas correntes creem que só o estabelecimento de Israel permitirá a volta de Cristo.

Lá, Bolsonaro teve 45,97% dos votos válidos, ante 39,36% do petista. Ainda assim, o presidente perdeu apoio: em 2018, ganhou com 66,55% sobre Fernando Haddad (PT), que teve 6,8%.

Já na Palestina, a votação em Ramallah foi esmagadoramente pró-Lula: 84,8% a 7,4%. É um reflexo tanto da política pró-Israel de Bolsonaro quanto da proximidade histórica do PT com a Organização para a Libertação da Palestina.

Cônsul vê comunidade brasileira na Espanha com mais interesse na eleição

“Em casa, a única coisa que eu obriguei foi a ser Flamengo”, explicou o caminhoneiro Gilmar de Souza Silva neste domingo (2), em frente ao Colégio Mayor Casa do Brasil, onde o consulado brasileiro organiza as eleições em Madri.

Ele se justificava pelo fato de sua filha, Thyara Dantas, estar usando blusa vermelha e um broche do PT no peito. Silva e o restante da família, todos com camisetas nas quais se lia “Deus, Pátria, Família, Liberdade”, se descrevem como de direita. “E eu não gosto de ser confundida com eles”, brincou a moça.

“Percebemos um enorme interesse nas eleições deste ano”, disse a cônsul-geral Gisela Padovan, dentro da escola. “Muita gente de camiseta e bandeira dos dois candidatos, mas nenhuma confusão até agora.”

Havia fila em algumas das 26 seções eleitorais, distribuídas em salas do colégio, mas muita gente chegava e votava instantaneamente, como foi o caso de uma eleitora de Lula com adesivo de Marielle Franco.

Pelo olhômetro, no entanto, diferentemente de Berlim e Paris, a balança das camisetas parecia pender para o atual presidente. No segundo turno de 2018, Jair Bolsonaro venceu na cidade por 60%, apesar de ter perdido em Barcelona com 46% dos votos válidos. São os dois únicos locais de votação na Espanha, que tem cerca de 20 mil eleitores registrados na capital e cerca de 12 mil na cidade catalã.