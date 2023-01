Criança baleada por PM segue sem o movimento dos dedos do pé

O menino segue buscando atendimento de um neurocirurgião para que consiga recuperar o movimento dos dedos do pé

No dia 28 de dezembro, em uma ação policial, um menino de apenas 12 anos acabou sofrendo com um disparo efetuado por um policial militar quando estava dentro de casa, na QNE de Taguatinga. Desde então, a criança está internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com a perna direita imobilizada e sem conseguir mexer os dedos do pé.

No fatídico dia, uma dupla de policiais revistava um casal, quando o homem se aproveitou de um momento de distração do PM para tentar fugir em uma Kombi. Nisso, o policial Lucas de Azevedo Lopes atirou contra o veículo para tentar pará-lo e, segundo a família do menino, foi um desses disparos que o acertou.

O policial envolvido, Lucas de Azevedo Lopes, foi preso em flagrante, mas liberado no dia seguinte após audiência de custódia. De acordo com o boletim de ocorrência, foi solicitada a apresentação da arma de fogo utilizada pelo PM, mas a pistola não foi entregue por orientação da Corregedoria da PMDF. A corporação disse que recolheu a arma.

Internação

Depois de tantos dias de intenação, o menino segue buscando atendimento de um neurocirurgião para que consiga recuperar o movimento dos dedos. O encaminhamento já foi realizado, mas ele ainda não conseguiu uma vaga no Hospital de Base.

Segundo a mãe da criança, Rita Figueiredo, o filho só recebeu chocolates e brinquedos da PM, e o agente que efetuou o disparo não foi visitá-lo no hospital até então. A família vai pedir na Justiça uma indenização ao governo, pela falha na prestação de serviço.