Criado o Bloco União Democrático na CLDF

Participam do bloco os deputados Robério Negreiros (PSD), Jorge Vianna (PSD), Eduardo Pedrosa (União) e Martins Machado (Republicanos)

Nos termos do Artigo 33, que afirma que as representações de dois ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar sob liderança comum, um grupo de deputados distritais se juntou para criar o Bloco União Democrático na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Participam os deputados Robério Negreiros (PSD), Jorge Vianna (PSD), Eduardo Pedrosa (União) e Martins Machado (Republicanos).

O deputado Jorge Vianna será o líder do bloco, e o cargo de vice-líder será ocupado por Eduardo Pedrosa. O memorando foi enviado ao gabinete da Mesa Diretora da CLDF.