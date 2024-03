Crédito de R$ 3 milhões favorece ações de controle reprodutivo e manutenção do Hvep

O montante atenderá às seguintes programações orçamentárias: sanidade e controle reprodutivo da fauna (castração gratuita de cães e gatos)

Em um gesto que reforça o compromisso com a proteção do meio ambiente e dos animais, o governador Ibaneis Rocha assinou o Decreto nº 45.573/2024, que abre crédito suplementar no valor de R$ 3 milhões, para reforço das programações orçamentárias da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (Sema-DF). O ato foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) nesta quinta-feira (7).

O montante atenderá às seguintes programações orçamentárias: sanidade e controle reprodutivo da fauna (castração gratuita de cães e gatos) e manutenção do Hospital Veterinário Público (Hvep). Com a medida, o governo local demonstra seu comprometimento com a causa ambiental e animal, buscando fortalecer as ações e políticas públicas voltadas para essas áreas.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, trata-se de uma iniciativa fundamental para garantir a continuidade das ações de sanidade e controle reprodutivo da fauna. “É mais um passo do GDF em direção a um futuro mais sustentável e consciente. Estamos comprometidos em fortalecer cada vez mais as políticas públicas voltadas para o meio ambiente e os animais, promovendo uma sociedade mais consciente e sustentável”, comentou Gutemberg.

*Com informações da Sema

Agência Brasília