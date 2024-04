Cratera: trânsito no Setor Policial começa a ser liberado

Após o asfalto ceder e uma cratera ser aberta em uma via do Setor Policial, próximo ao cemitério Campo da Esperança, na tarde desta quarta-feira (03), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) começou a liberar o trânsito sentido Octogonal. Ainda assim, a alça de acesso à EPIG continua interditada.

Em imagens que circulam as redes sociais, é possível ver o enorme buraco, além de rachaduras em outras partes.

Veja o vídeo:

Segundo informações iniciais, o local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Veja as imagens:

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Novacap, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a Defesa Civil também estão no local e verificam se existe a possibilidade de outras partes cederem.

Em nota, o Detran afirmou que o trânsito de veículos está sendo desviado na altura da Agência Nacional de Águas (ANA). “O Detran orienta os motoristas que utilizem rotas alternativas, como a EPGU, EPIA, EPNB, EPIG, Eixo Rodoviário Sul e Parque da Cidade.”